Reviravolta na CBF: Abel Ferreira vira favorito para a Seleção e já negocia convocação

Depois de mais um “não” de Carlo Ancelotti, a Confederação Brasileira de Futebol vive mais um capítulo da sua novela sem fim na busca por um novo treinador. A informação é do colunista Lauro Jardim, de O Globo: quem agora desponta como favorito para assumir a Seleção é o técnico Abel Ferreira, do Palmeiras.

Trata-se de uma reviravolta completa. Desde 2024, a CBF colocou todas as fichas em Ancelotti. O italiano era tratado como “Plano A” absoluto, mas, mais uma vez, recusou o convite. Jorge Jesus voltou a ser citado como opção, mas Abel Ferreira pouco havia sido cogitado — até agora.

Segundo interlocutores do presidente Ednaldo Rodrigues, o cenário mudou radicalmente nos últimos dias. A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, deu o sinal verde para que Ednaldo iniciasse oficialmente o “namoro”. E as conversas avançaram rápido: o acerto está adiantado. A ideia é que Abel já faça a convocação da Seleção no final de maio e comande o Brasil nos dois próximos jogos das Eliminatórias da Copa de 2026, contra Equador e Paraguai, nos dias 5 e 10 de junho.

Mas, e o Mundial de Clubes? O torneio será disputado entre junho e julho, nos Estados Unidos, e já há um acordo: Abel continuará à frente do Palmeiras até o fim da competição. A despedida seria em grande estilo, encerrando uma passagem vitoriosa pelo clube com os títulos da Libertadores, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro de 2022 e 2023.

A possível chegada de Abel à Seleção pode ser vista como uma retribuição histórica: o Brasil devolvendo a gentileza de ter emprestado Luiz Felipe Scolari à seleção portuguesa, onde fez história entre 2003 e 2008.

Mas há uma pergunta incômoda no ar: se Abel já é conhecido por seu temperamento explosivo no trato com jornalistas no Brasil, como lidará com a pressão multiplicada por dez da Seleção Brasileira? O cargo mais visado e cobrado do futebol nacional exige mais do que tática — exige nervos de aço.