Punição dura na Nova Zelândia expõe tolerância da Justiça brasileira com apostas no futebol

A Justiça da Nova Zelândia aplicou uma punição severa a um caso de manipulação esportiva envolvendo apostas. O meio-campista Clayton Lewis, que soma 27 jogos pela seleção nacional, foi suspenso por cinco anos do futebol após ficar comprovado que forçou intencionalmente um cartão amarelo em troca de dinheiro.

O lance ocorreu em 9 de dezembro de 2023, durante a partida entre Macarthur FC e Sydney FC, pela liga australiana. Lewis provocou a advertência de forma deliberada e, segundo a investigação, recebeu cerca de 10 mil euros pela ação. Além do afastamento dos gramados até 2028, a Justiça determinou a devolução integral do valor recebido.

A decisão foi clara ao enquadrar a conduta como manipulação esportiva, independentemente de o resultado final da partida não ter sido alterado. Para as autoridades locais, o simples ato de interferir intencionalmente em um elemento do jogo já é suficiente para comprometer a integridade da competição.

É justamente esse entendimento que torna inevitável a comparação com o que ocorreu no Brasil.

Aqui, a Supremo Tribunal Federal decidiu que forçar um cartão amarelo não configura crime. O caso envolveu o lateral Igor Cariús, acusado de ter provocado uma advertência no Campeonato Brasileiro de 2022 a mando de apostadores. Embora a Justiça Desportiva tenha aplicado suspensão de um ano, o STF concedeu habeas corpus ao entender que a conduta não se enquadra no Código Penal.

A decisão pode ter respaldo técnico na letra fria da lei, mas escancara um problema maior: a dificuldade da Justiça brasileira em compreender como funciona a manipulação no futebol contemporâneo. Hoje, esquemas de apostas não dependem mais de resultados finais. Eles se alimentam de cartões, escanteios, faltas e substituições — detalhes que movimentam milhões.

Um cartão amarelo nunca é irrelevante. Ele gera suspensões automáticas, altera o planejamento de equipes, interfere em partidas futuras e pode influenciar diretamente o andamento de um campeonato. Tratar esse tipo de ação como algo sem impacto real é desconhecer a lógica do esporte profissional.

Enquanto a Nova Zelândia opta por punir com rigor para proteger a credibilidade do jogo, o Brasil envia um sinal perigoso de tolerância. O recado implícito é simples e preocupante: desde que não mexa no placar, partes do jogo podem ser negociadas.

E é exatamente assim que a integridade do futebol começa a ruir — não em grandes escândalos, mas na normalização de pequenos desvios.