Primo rico x primo pobre: a premiação da Eurocopa é 5 vezes maior que a da Copa América

A Copa América, que começou na última quinta-feira (20) com Argentina 2 x 0 Canadá, este ano está sendo disputada simultaneamente com a Eurocopa, e isso estimula uma inevitável comparação entre os dois torneios. Mas, antes de mais nada, é preciso admitir que – muito além da questão técnica – eles (os europeus) são bem mais ricos do que nós.

Basta ver, por exemplo, que a UEFA pagará uma premiação total de 331 milhões de euros (aproximadamente R$ 1,9 bi), distribuídos conforme o desempenho de cada equipe. Todas as seleções têm uma cota de participação garantida de 9,25 milhões de euros (R$ 53 milhões).

Enquanto isso, a Conmebol deve distribuir um valor cinco vezes menor na Copa América: cerca de 72 milhões de dólares (algo em torno de R$ 390 milhões na cotação atual). Cada seleção receberá 2 milhões de dólares pela participação no torneio (R$ 10,8 milhões).

As seleções mais valiosas do mundo

E já que estamos comparando as seleções da Europa e da América, segundo a Football Benchmark, a Inglaterra tem o elenco mais valioso do futebol mundial, cotado em 1,38 bilhão de euros. Em segundo lugar, empatada tecnicamente com os britânicos, está a França, que vale 1,32 bilhão de euros; enquanto a Seleção Brasileira completa o pódio, valendo 1,26 bilhão de euros. Veja como fica o Top-10:

1)- Inglaterra – € 1,3 bilhão

2)- França – € 1,3 bilhão

3)- Brasil – € 1,2 bilhão

4)- Portugal – € 1,0 bilhão

5)- Espanha – € 895,2 milhões

6)- Alemanha – € 859,8 milhões

7)- Argentina – € 805 milhões

8)- Holanda – € 784,4 milhões

9)- Itália – € 684,3 milhões

10)- Bélgica – € 653,3 milhões

