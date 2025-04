Perguntaram ao Papa: Maradona ou Messi? Ele driblou bonito e escolheu… Pelé!

Quando o assunto é futebol, Papa Francisco não dá ponto sem nó. Torcedor fanático do San Lorenzo, da Argentina, e verdadeiro conhecedor da bola, o pontífice mostrou que entende do riscado muito mais do que muita gente por aí.

Durante uma entrevista ao programa ‘Página 12’, em italiano, fizeram ao Papa a clássica pergunta que divide corações argentinos: quem ele prefere, Maradona ou Messi? Francisco sorriu, respirou fundo — e, num drible digno de Garrincha, respondeu com a calma de quem já viu muita bola rolar:

“Maradona… quem prefere? Porque lhe davam [as drogas] e não lhe ajudavam. Ele veio me ver aqui no primeiro ano de pontificado. E depois o pobre teve esse fim. E Messi é corretíssimo, é corretíssimo. É um senhor. Mas, para mim, entre estes três, o grande senhor é Pelé.”

Sim, você leu certo: entre Maradona, Messi e Pelé, o Papa Francisco escolheu Pelé!

A resposta pegou todo mundo de surpresa — mas, pensando bem, nem deveria. A paixão do Papa pelo futebol é antiga e profunda. Antes mesmo de vestir o branco do Vaticano, Jorge Mario Bergoglio já vibrava nas arquibancadas do San Lorenzo, carregando no peito a paixão pelo jogo bem jogado. Se até o Papa coloca Pelé no topo, quem somos nós para discordar?

Fica a lição: fé, futebol e bom gosto andam juntos.