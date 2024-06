Para a sorte do Vasco, a 777 Partners está quebrada e quer vender todos os seus times

O Vasco da Gama foi um dos primeiros clubes a aderir às SAFs, que chegaram ao futebol brasileiro com a promessa de que resolveria todos os problemas dos nossos clubes.

Mas, para a infelicidade geral da “nação vascaína”, a empresa norte-americana 777 Partners não foi a melhor escolha para essa parceria.

Endividada e cheia de problemas, a 777 Partnrs, que também é dona do Genoa (ITA); Hertha Berlin (ALE); Red Star (FRA); Melbourne (AUS); Standard de Liège (BEL); e do Sevilla (ESP), agora quer vender tudo. Quer sair desse negócio com o futebol, um rao que, definitivamente, eles não conseguiram entender e dominar.

O péssimo momento financeiro anda lado a lado a um problema judicial. Isso porque, a 777 também é alvo de uma grande investigação nos Estados Unidos, sob acusação de fraude. A empresa teria feito um empréstimo na casa dos 350 milhões de dólares (R$ 1,7 bilhão, na cotação atual) e dado como garantia fundos que não a pertencem ou nem existem.

Clássico no Maracanã

Enquanto não consegue vender o Vasco, a 777 Partners perdeu momentaneamente o controle da SAF do Vasco, por uma decisão judicial em caráter liminar. O ex-jogador Pedrinho assumiu o comando e vem movimentando os bastidores para resolver as muitas questões que cercam o clube. Ou seja, presidente do associativo é neste momento, líder também da SAF.

E, em meio a esse turbilhão de problemas, o Vasco tem um clássico neste domingo (2), contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro. Está Será a estreia do técnico Álvaro Pacheco . O português apareceu no Boletim Informativo Diário BID da CBF e já está regularizado. Pacheco foi apresentado na última sexta-feira (31).

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]