O Mundial que fez o torcedor brasileiro torcer junto outra vez

A Copa do Mundo de Clubes da FIFA tem reservado surpresas, emoções e, curiosamente, um fenômeno raro: a unificação da torcida brasileira em torno de seus representantes. Até aqui, todos os clubes brasileiros avançaram para as oitavas de final — com exceção do Fluminense, que ainda aguarda seu jogo. Flamengo, Botafogo e Palmeiras estão classificados. E mais do que resultados, o torneio tem trazido de volta um sentimento há tempos adormecido: a torcida pelo futebol brasileiro.

O caso mais emblemático da fase atual foi o do Palmeiras. Em um jogo dramático, o time paulista jogou mal contra o Inter Miami de Messi, levou 2 a 0 e parecia condenado à eliminação precoce. Mas, como tantas vezes já mostrou nos gramados sul-americanos, o time de Abel Ferreira se reergueu, buscou o empate e até teve chances de virar a partida. A classificação veio na marra — como tantas outras — e o adversário agora será o Botafogo, outro brasileiro.

Esse confronto nacional nas oitavas, ao invés de ser lamentado, pode ser encarado com otimismo pelos dois lados. Em vez de enfrentar logo um gigante europeu, os brasileiros têm a chance de seguir representando o país com mais tranquilidade. E isso deve pesar, já que a tendência é de que os clubes europeus, agora em mata-mata, entrem com tudo e passem a jogar mais do que mostraram na fase inicial.

Mas talvez o aspecto mais simbólico desse Mundial seja o comportamento da torcida. Nas ruas e nas redes, é visível um clima diferente: torcedores de Flamengo vibrando com o Botafogo, palmeirenses desejando boa sorte ao Fluminense, e até rivais históricos se unindo em prol do futebol brasileiro. Pode haver exceções, claro — especialmente em São Paulo, onde a rivalidade entre Palmeiras, Corinthians e São Paulo ainda fala alto —, mas a sensação geral é de reencontro com uma identidade futebolística nacional que andava esquecida.

Depois de anos de desgaste com a seleção brasileira e decepções em Copas do Mundo, a paixão pelo futebol nacional parece ter encontrado um novo ponto de apoio nos clubes. O Mundial está sendo palco não só de grandes partidas, mas de uma reconexão emocional. Estamos, aos poucos, voltando a torcer juntos.