O contraste que expõe as finanças do futebol brasileiro

O futebol brasileiro é um espetáculo de contrastes. Dentro de campo, estádios lotados, ídolos internacionais, projetos ambiciosos e clubes que investem pesado em estrutura e elenco. Fora dele, no entanto, a realidade é bem menos glamourosa — e em muitos casos, insustentável.

Um levantamento da consultoria Sports Value escancarou esse desequilíbrio. Em 2024, Palmeiras, Cuiabá e Grêmio foram os clubes com maior lucro no futebol nacional. Um feito louvável, que mostra que há caminhos possíveis para a saúde financeira mesmo em um cenário de extrema competitividade. O Palmeiras, por exemplo, que teve superávit de quase R$ 200 milhões, alia organização administrativa, elenco forte e uma gestão que se tornou referência.

Mas se há quem lucre, há também quem afunde. O Corinthians lidera, de longe, a lista dos clubes mais endividados do país. São quase R$ 2 bilhões em dívidas acumuladas, entre contas a pagar, investimentos mal planejados e pendências que vêm se arrastando há anos. E o Timão não está sozinho: Atlético-MG, Cruzeiro, Vasco e São Paulo também figuram no topo desse ranking indigesto.

A conta total das dívidas dos 20 clubes mais relevantes do país saltou de R$ 10 bilhões para R$ 12 bilhões em apenas um ano. É uma bola de neve que cresce a cada temporada e ameaça a sustentabilidade do futebol brasileiro, por mais que os números de público e arrecadação estejam em alta.

É nesse cenário que o torcedor precisa refletir: grandes elencos e contratações bombásticas são importantes, mas a saúde financeira de um clube é o que garante sua sobrevivência no longo prazo. O brilho da arquibancada não pode ofuscar os buracos na tesouraria.

Os únicos que dão lucro

1)- Palmeiras (R$ 198 milhões)

2)- Cuiabá (R$ 64 milhões)

3)- Grêmio (R$ 43 milhões)

4)- RB Bragantino (R$ 31 milhões)

5)- Atlético-PR (R$ 23 milhões)

6)- Fluminense (R$ 100 mil)

Ranking dos mais endividados

1)- Corinthians (R$ 1,9 bilhão)

2)- Atlético-MG (R$ 1,4 bilhão)

3)- Cruzeiro (R$ 981,1 milhões)

4)- Vasco da Gama (R$ 928,5 milhões)

5)- São Paulo (R$ 852,9 milhões)

7)- Internacional (R$ 834,8 milhões)

8)- Palmeiras (R$ 825,3 milhões)

9)- Bahia (R$ 821 milhões)

10)- Santos (R$ 645,2 milhões)

11)- Fluminense (R$ 632,8 milhões)

12)- Grêmio (R$ 562,3 milhões)

13)- Red Bull Bragantino (R$ 414,2 milhões)

14)- Flamengo (R$ 353 milhões)

15)- Vitória (R$ 307,2 milhões)

16)- Fortaleza ( R$ 115,3 milhões)

17)- Ceará ( R$ 56,9 milhões)

18)- Atlético-GO ( R$ 30,9 milhões)

19)- Athletico-PR (R$ 0)

20)- Cuiabá (R$ 0)