Nota do Flamengo sobre Bruno Henrique expõe o óbvio: o clube também foi enganado

O Flamengo se viu obrigado a se pronunciar sobre o caso Bruno Henrique, sem sequer saber direito o que dizer. Tentou explicar, tentou se distanciar, tentou reafirmar princípios — como o tal do “fair play esportivo” — e lembrar que ninguém é culpado até que se prove o contrário. A nota oficial divulgada pelo clube após o indiciamento do atacante Bruno Henrique pela Polícia Federal é o retrato de uma instituição encurralada por um crime que não cometeu.

E é exatamente isso que precisa ser dito com todas as letras: o clube é vítima. Não só o Flamengo — todos os clubes envolvidos nesses escândalos de manipulação de resultados são vítimas. Assim como as casas de apostas, que também foram enganadas por jogadores que combinaram cartões e lances específicos para beneficiar apostas fraudulentas. O torcedor, que acreditou estar assistindo a um jogo limpo, é vítima. E o futebol, como instituição, é a maior vítima de todas.

O que se desenha é um esquema criminoso e oportunista, praticado por atletas que, em troca de dinheiro fácil, corromperam o próprio jogo. O caso de Bruno Henrique se soma a outros ainda mais graves, como os de Lucas Paquetá e Luiz Henrique, ambos com passagem recente pela Seleção Brasileira. A FIFA acompanha tudo de perto, e já cogita punições pesadas, inclusive o banimento definitivo dos envolvidos.

É importante separar o joio do trigo. Quando um jogador vende um cartão amarelo, ele está vendendo a própria camisa. Está traindo o clube que defende, enganando os torcedores, ludibriando apostadores e colocando todo o sistema do futebol em xeque. Por isso, não é hora de cobrar explicações dos clubes — é hora de protegê-los e puni-los com rigor quem realmente transformou o esporte em moeda de troca.

Nota do Flamengo

A seguir, a íntegra da nota oficial do Flamengo sobre o caso.

O Flamengo não foi comunicado oficialmente por qualquer autoridade pública acerca dos fatos que vêm sendo noticiados pela imprensa sobre o atleta Bruno Henrique.

O Clube tem compromisso com o cumprimento das regras de fair play desportivo, mas defende, por igual, a aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência e o devido processo legal, com ênfase no contraditório e na ampla defesa, valores que sustentam o estado democrático de direito.

Bruno Henrique foi indiciado, nessa segunda-feira (14/4), pela Polícia Federal por estelionato e fraude em competições esportivas. Além do jogador do Flamengo, mais 10 pessoas foram indiciadas.