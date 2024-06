No Vasco da Gama, nada é tão ruim que não possa piorar

Como se já não bastassem todos os problemas que o Clube de Regatas Vasco da Gama vem enfrentando (crise com a SAF, demissão do técnico, zona de rebaixamento etc), nesta sexta-feira surgiu uma outra bronca inesperada para o presidente Pedrinho.

Torcidas organizadas criaram uma campanha para que a partida contra o São Paulo, no sábado (22), pelo Brasileirão, não tenha público. O gesto é uma forma de protesto pelos resultados recentes do Cruz-Maltino. São três derrotas nos últimos quatro jogos, incluindo uma goleada de 6 a 1 sofrida para o Flamengo. A sequência gerou a demissão do técnico Álvaro Pacheco.

Em nota, as organizadas também exigem a saída de jogadores como Matheus Carvalho, Galdames, Puma Rodríguez, Rossi, Zé Gabriel, Serginho, Hugo Moura, Clayton e Léo. Além disso, pedem que a braçadeira de capitão seja dada ao atacante Pablo Vegetti ou ao goleiro Léo Jardim.

No final, é pedido que os torcedores compareçam mesmo assim nos arredores de São Januário para que a Barreira do Vasco não perca o movimento do comércio no dia do jogo.

