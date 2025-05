Neymar entra em campo hoje para provar a Ancelotti que ainda é Neymar

A noite desta quinta-feira (22) pode marcar não só o futuro do Santos na Copa do Brasil, como também um ponto de virada – ou mais uma frustração – na trajetória recente de Neymar. Recuperado de lesão, o craque está em Maceió para enfrentar o CRB, no jogo de volta da terceira fase do torneio, após empate por 1 a 1 na Vila Belmiro. Só a vitória interessa. E, em meio à tensão, um nome domina todas as atenções.

Neymar chegou à capital alagoana cercado por uma multidão e viveu uma cena emblemática: foi puxado por um fã na entrada do hotel e deixou o local abanando a mão, aparentemente com dor. Um retrato fiel da relação entre idolatria, cobrança e o eterno temor de que ele se machuque de novo. Não por acaso, o técnico santista já avisou: Neymar começa no banco. A ideia é que entre no segundo tempo, podendo atuar por até 45 minutos – um mês depois da última partida.

O problema é que o Santos precisa dele como nunca. O clube vive uma situação alarmante no Campeonato Brasileiro: é o vice-lanterna, com apenas cinco pontos, à frente apenas do Sport Recife. Se mantiver esse ritmo, caminha para mais um rebaixamento. A pressão por resultados imediatos é sufocante, e a permanência na Copa do Brasil se tornou uma necessidade tanto esportiva quanto emocional.

Neymar, até agora, tem sido mais manchete médica do que decisivo em campo desde que voltou ao clube que o projetou. Sua volta, até aqui, tem sido marcada por frustrações, lesões e promessas adiadas.

A pressão, no entanto, não vem só da Vila. Neymar também joga, nesta quinta, por um lugar na primeira lista de convocados do técnico Carlo Ancelotti, que será divulgada na próxima segunda-feira. Uma boa atuação pode pesar. Uma ausência no jogo, ou um desempenho apagado, pode custar caro. O tempo de prestígio automático passou.

Neymar vive a noite em que precisa provar que ainda pode ser Neymar — e o Santos, que ainda pode respirar.

