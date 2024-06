Não confunda o general Zuñiga com o lateral colombiano Zuñiga que nocauteou Neymar em 2014

O mundo está em alerta nesta quarta-feira (26): líderes de vários países estão preocupados com a tentativa de golpe de Estado na Bolívia. O presidente boliviano, Luis Arce, denunciou o que chamou de “mobilização irregular das tropas”, sob o comando do comandante do Exército, Juan José Zuñiga.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que pediu ao chanceler Mauro Vieira que ligue para autoridades do país sul-americano e para o embaixador brasileiro “para que a gente possa ter uma posição”.

No Chile, o presidente Gabriel Boric, também se manifestou pelas redes sociais: “Expresso minha preocupação pela situação na Bolívia. Expressamos nosso apoio à democracia no país irmão e ao governo legítimo de Luis Arce”, destacou.

O secretário-geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, condenou a situação na Bolívia, enviando solidariedade a Luis Arce.

O que o futebol tem a ver com isso?

O leitor certamente há de se perguntar por que uma notícia de golpe militar está inserida aqui no noticiário do futebol?

Claro que uma coisa nada tem a ver com a outra, a não ser a coincidência do nome do suposto general golpista, Juan José Zuñiga, com Juan Camilo Zúñiga, ex-jogador colombiano, que ficou eternizado na memória do torcedor brasileiro.

Recorde-se que, em 4 de julho de 2014, o zagueiro aposentado acertou o joelho direito nas costas de Neymar e causou uma lesão na terceira vértebra que o tirou da Copa do Mundo sediada no Brasil.

