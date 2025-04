Mundial de Clubes 2025: uma verdadeira máquina de dinheiro nos Estados Unidos

O Mundial de Clubes da FIFA, que será disputado nos Estados Unidos entre 14 de junho e 13 de julho de 2025, promete movimentar cifras impressionantes tanto dentro quanto fora de campo. Para os clubes, a competição é mais do que um título internacional: é também uma oportunidade de arrecadar uma verdadeira fortuna

Do total, cerca de 525 milhões de dólares (cerca de R$ 3 bilhões) serão divididos entre os 32 clubes com os valores destinados a cada um deles baseados em critérios esportivos e comerciais. O restante vai depender do desempenho esportivo de cada um.

Para os times brasileiros classificados — Fluminense, Botafogo, Palmeiras e Flamengo — a simples participação já representará ganhos extraordinários. O valor máximo que um clube brasileiro pode faturar no torneio é 102,8 milhões de dólares (cerca de R$ 588 na cotação atual), considerando que a equipe seja campeã e tenha vencido todos os três jogos da fase de grupos.

Cotas da Rede Globo

Fora das quatro linhas, a movimentação financeira também é de grande porte. A Rede Globo, que adquiriu os direitos de transmissão do torneio no Brasil, estabeleceu três tipos de cotas de patrocínio para anunciantes: “completa”, “top” e “participação”. De acordo com informações obtidas pelo site Poder360, os preços são os seguintes: 1) – Cota completa: entre R$ 70 milhões e R$ 75 milhões; 2)- Cota top: entre R$ 30 milhões e R$ 33 milhões; 3)- Cota de participação: entre R$ 16 milhões e R$ 19 milhões.

Esses valores mostram que, mesmo em meio a um cenário de fragmentação de audiência e crescimento das plataformas de streaming, a Globo ainda se mantém pungente no mercado de grandes eventos esportivos. A emissora oferece não apenas a transmissão do torneio, mas também inserções publicitárias em momentos estratégicos, como aberturas, intervalos e encerramentos das partidas.

A prioridade na aquisição das cotas foi dada aos parceiros oficiais da FIFA. Em seguida, a casa de apostas Betano também terá direito de preferência na compra. A expectativa é que todas as cotas sejam comercializadas rapidamente, o que garante à Globo uma receita expressiva antes mesmo do pontapé inicial nos gramados americanos.

Em resumo, o Mundial de Clubes 2025 será muito mais do que uma competição esportiva: será um gigantesco negócio, movimentando centenas de milhões de reais em premiações, publicidade e direitos de transmissão — consolidando os Estados Unidos como um novo polo do futebol global e reafirmando a força do futebol como uma das maiores indústrias de entretenimento do mundo.