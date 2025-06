Mundial começa com Messi em campo e ingressos encalhados; hoje tem estreias de Botafogo e Palmeiras

O novo formato da Copa do Mundo de Clubes da FIFA finalmente começou neste sábado (14), mas o pontapé inicial da competição já expôs alguns dos desafios que o torneio enfrenta — dentro e fora de campo. Com investimentos altos e a promessa de um torneio global envolvendo as principais potências do futebol mundial, a FIFA ainda lida com o ceticismo de parte da comunidade do futebol e com a dificuldade de atrair o grande público nos Estados Unidos.

O primeiro jogo do torneio terminou sem gols. Inter Miami e Al Ahly empataram em 0 a 0 no Hard Rock Stadium, em Miami. Lionel Messi e Luis Suárez estiveram em campo, mas não conseguiram tirar o zero do placar diante da forte marcação do campeão africano.

A partida de abertura trouxe uma novidade: a FIFA adotou um estilo de apresentação inspirado na NBA. Os jogadores de cada time entraram individualmente no gramado com seus nomes anunciados pelo sistema de som do estádio, em um formato que buscou dar mais espetáculo à entrada das equipes.

Apesar da presença de estrelas como Messi e da aposta da FIFA em transformar o torneio num produto global, o público norte-americano ainda não comprou a ideia. As vendas de ingressos decepcionaram, obrigando a entidade a reduzir preços em até 80% para várias partidas.

A expectativa da FIFA era ter estádios lotados, sobretudo com a participação de gigantes europeus como Real Madrid, PSG, Chelsea e Manchester City. Porém, o futebol ainda disputa espaço com esportes tradicionais nos EUA, como basquete, beisebol e futebol americano, e o Mundial ainda não conseguiu gerar o entusiasmo esperado.

Além disso, há resistência por parte de alguns clubes europeus, que se mostraram contrários ao modelo obrigatório de participação imposto pela FIFA, ampliando o clima de desconfiança sobre o real peso esportivo do torneio.

Estreia dos brasileiros

O domingo (15) reserva as estreias dos clubes brasileiros, que chegam com grandes expectativas. O Palmeiras enfrenta o Porto no MetLife Stadium, em Nova Jersey, às 19h (horário de Brasília). Mais tarde, às 23h, o Botafogo entra em campo contra o Seattle Sounders no Lumen Field, em Seattle. São os primeiros passos dos clubes brasileiros em um torneio que, embora cercado de polêmicas, pode representar uma enorme vitrine internacional.

A transmissão dos jogos entre Palmeiras x Porto; e Botafogo x Seattle Sounders fica por conta da TV Globo (TV aberta), SporTV (TV fechada), da CazéTV (YouTube) e do DAZN (streaming).