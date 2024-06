Mídia argentina diz que o Brasil vive “o risco louco de alimentar-se de críticas”

Ao contrário do Brasil, que fará jogo de vida ou morte contra o Paraguai nesta sexta-feira, os argentinos já estão classificados para a próxima fase da Copa América, com duas vitórias (100% de aproveitamento).

E a mídia argentina não perde a chance de tripudiar dos brasileiros. O jornal El Gráfico, por exemplo, diz que o Brasil vive “o risco louco de alimentar-se de críticas”, destacando a “pálida apresentação na estreia contra a Costa Rica”.

“O Brasil vive uma grande decepção desde a estreia, com um empate sem graça em 0 a 0 contra a teoricamente fraca Costa Rica na estreia na Copa América. Desta forma, prolongou o seu mau momento, que se traduz na falta de identidade futebolística e num desempenho errático nas Eliminatórias”, diz El Gráfico..

“Nesta sexta-feira buscarão se redimir contra outro time punido: o Paraguai. Neste sentido, além de querer recuperar a memória, mostra a sua sede de vingança face à enxurrada de críticas que choveu após a inesperada paridade com os Ticos (o empate com a Costa Rica), acrescenta o jornal.

Os nossos hermanos esquecem que, no futebol, tudo pode acontecer. Esquecem que, na Copa América de 2004, exatamente 20 anos atrás, disputamos uma final contra eles, num momento em que estávamos igualmente desacreditados.

O relógio já marcava 48 minutos do segundo tempo. A Seleção Brasileira perdia a final por 2 x 1. O título parecia assegurado, mas eles não contavam com o surgimento do Imperador Adriano, que fez um golaço e levou a decisão para os pênaltis.

Resultado final: Brasil 4 x 2 Argentina. Brasil campeão!

