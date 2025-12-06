Jornalista espanhola celebra decisão da Justiça após processo por xenofobia: “Tentaram me silenciar”

A jornalista espanhola Virtudes Sánchez, torcedora do Flamengo e radicada no Brasil há vários anos, usou as redes sociais para comemorar, com alívio e emoção, uma decisão judicial que encerra um dos capítulos mais difíceis de sua trajetória pessoal e profissional no país. Após semanas de angústia, ansiedade e frustração, ela obteve uma vitória na Justiça brasileira em um processo envolvendo acusações de xenofobia, injúria e tentativa de silenciamento.

“Hoje, depois de semanas de muita angústia, ansiedade e profunda decepção, a Justiça brasileira esteve do meu lado em um caso muito doloroso para mim”, escreveu Virtudes, em um longo desabafo público.

O caso teve início no dia 23 de julho, quando a jornalista publicou um vídeo nas redes sociais explicando a pronúncia correta do nome do jogador Saúl Ñíguez, espanhol que atua no Flamengo. Segundo Virtudes, o vídeo viralizou rapidamente e acabou gerando a reação hostil de um colega jornalista, que passou a atacá-la publicamente de forma humilhante e com conotação xenófoba, chamando-a, entre outros termos, de “colonizadora”.

Além dos ataques, o mesmo jornalista ingressou com uma ação contra Virtudes, pedindo indenização de R$ 10 mil por danos morais. De acordo com ela, o processo foi motivado pelo fato de não ter aceitado o assédio em silêncio.

Sem família no Brasil e sem uma rede de apoio estruturada, Virtudes relata que viveu momentos de extrema dificuldade ao precisar se defender judicialmente em um país que escolheu para viver, trabalhar e construir sua carreira no jornalismo esportivo. Diante das agressões, ela também registrou uma denúncia na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância do Rio de Janeiro, por injúria e discriminação por motivo de procedência, conduta que a legislação brasileira equipara ao crime de racismo. O caso agora aguarda manifestação do Ministério Público.

“Até hoje não sei se ele agiu por iniciativa própria ou se contou com apoio de pessoas ou instituições mais poderosas. Mas sei que o objetivo era um só: me silenciar. E isso não aconteceu”, afirmou.

A decisão favorável da Justiça, segundo Virtudes, confirma que a verdade e a legalidade prevaleceram. Ela ainda agradeceu o apoio recebido, com destaque especial para a torcida do Flamengo, que se mobilizou em sua defesa.

Quem é Virtudes Sánchez

Virtudes Sánchez é uma jornalista espanhola especializada em futebol brasileiro e se tornou uma referência internacional na cobertura de atletas do país, especialmente de Vinícius Júnior. Desde 2017, ainda na época em que o atacante atuava pelo Flamengo, ela passou a acompanhá-lo de perto, tornando-se uma espécie de “setorista” do jogador para o público europeu.

Naquele período, Virtudes era correspondente do tradicional jornal esportivo Marca, da Espanha. Sua carreira ganhou projeção internacional quando o Real Madrid fechou a contratação de Vinícius Júnior junto ao Flamengo por 40 milhões de euros. Foi ela a responsável pela manchete histórica de capa do Marca que cravou: “Em alguns anos, o Madrid pensará que pagou pouco”, previsão que o tempo tratou de confirmar diante do protagonismo que o brasileiro alcançou no futebol mundial.

Além da atuação como correspondente internacional, Virtudes também teve passagem pelo Flamengo como assessora de imprensa no início da carreira de Vinícius Júnior, antes da venda do jogador ao clube espanhol.

Hoje, radicada no Brasil, ela segue acompanhando de perto o futebol nacional e os brasileiros que brilham no exterior, mantendo forte ligação com o Flamengo, clube que define como parte central de sua história no país.

A decisão judicial, agora, não apenas representa um alívio pessoal, mas também um marco simbólico na defesa contra ataques de cunho xenofóbico no ambiente do jornalismo esportivo. “União, não divisão; respeito, não preconceito; justiça, não discriminação”, resumiu Virtudes ao encerrar sua mensagem.