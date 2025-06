Guerra põe em risco Mundial de Clubes e pode ameaçar sede da Copa de 2026 nos EUA

Na noite deste sábado (21), os Estados Unidos ingressaram oficialmente na guerra entre Irã e Israel — um movimento que já impacta a geopolítica global e pode atingir, em cheio, o mundo do futebol. Em solo americano, está sendo disputada a Copa do Mundo de Clubes da FIFA, com término previsto para 13 de julho. Agora, dirigentes, jogadores e torcedores convivem com a incerteza sobre a segurança da competição e o temor de possíveis retaliações iranianas em território norte-americano.

A ofensiva americana aconteceu após uma semana de ataques entre Irã e Israel. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, autorizou bombardeios a três instalações nucleares iranianas — Fordow, Natanz e Isfahan — em uma operação considerada de “alta precisão” pelo governo americano. Em pronunciamento feito após os ataques, Trump adotou tom beligerante e ameaçou intensificar a ação militar caso o Irã não recue:

“Ou haverá paz ou haverá tragédia para o Irã. Hoje foi o dia mais difícil de todos, e talvez o mais letal”, declarou o presidente.

Do lado iraniano, a reação foi dúbia. Um comunicado do Parlamento afirmou que “nada de extraordinário aconteceu”, sugerindo que os ataques já eram esperados e que as áreas haviam sido evacuadas. A Organização de Energia Atômica do Irã, no entanto, condenou a ação como uma “violação do direito internacional”.

Mundial de Clubes sob ameaça

A escalada do conflito internacional acende o alerta da FIFA. Embora o regulamento da Copa do Mundo de Clubes não traga previsão específica para a ocorrência de guerras durante o torneio, qualquer ataque em solo americano poderia obrigar a entidade a interromper, adiar ou até cancelar a competição por questões de segurança. Com delegações de diversos países presentes, o risco não é apenas simbólico — é concreto.

E a Copa de 2026?

O impacto pode se estender ainda mais. Os Estados Unidos são um dos três países-sede da próxima Copa do Mundo de Seleções, em 2026, ao lado de México e Canadá. O Irã, hoje em guerra com os EUA, é uma das seleções já classificadas para o torneio. Isso levanta uma questão complexa: como o Irã poderia participar de uma Copa sediada por um país com o qual está em conflito aberto?

A possibilidade de mudança de sede, embora ainda remota, já é discutida nos bastidores. Pelo estatuto da FIFA, em caso de impossibilidade de um país sediar a competição, o direito pode ser transferido para o último anfitrião — no caso, o Catar. No entanto, o país do Golfo Pérsico também enfrenta restrições no espaço aéreo por tensões regionais. A Rússia, outra candidata natural por ter sediado a Copa em 2018, vive situação semelhante e tende a se alinhar ao Irã contra os EUA.

Neste cenário hipotético, uma das poucas alternativas viáveis seria o Brasil, que sediou o torneio em 2014 e mantém atualmente uma posição mais neutra na crise internacional.

Um conflito que pode alterar o jogo

A guerra entre Irã, Israel e agora os Estados Unidos não é mais apenas um tema diplomático ou militar — ela pode interferir diretamente no maior evento esportivo do planeta. A FIFA, até o momento, não se pronunciou oficialmente sobre os impactos da ofensiva americana na realização do Mundial de Clubes ou da Copa de 2026. Mas os próximos dias serão decisivos, tanto nos campos de batalha quanto nos gramados.