Futebol em 1 minuto: Textor pegou 45 dias de suspensão; ficou “barato” pra ele

FUTEBOL EM 1 MINUTO

Até que ficou barato para John Textor. O acionista majoritário da SAF do Botafogo foi suspenso por 45 dias pelo STJD nesta sexta-feira (26). O norte-americano ainda recebeu uma multa de R$ 100 mil reais, por ofensa à honra e invasão de campo. Textor foi denunciado nos artigos 243-F (ofensa à honra) e 258-B (invasão de campo). Vale citar destacar que Textor já cumpriu parte da pena no ano passado e ficará suspenso, agora, por apenas 17 dias.

Veja ainda no vídeo ‘Futebol em 1 Minuto’ que a torcida do Corinthians ainda não perdeu totalmente a paciência com o seu time, mas está perto. Nesta sexta-feira houve uma reunião das torcidas organizadas com a diretoria do Timão.

