Futebol em 1 minuto: empate em casa empurra o Palmeiras para o 12º lugar

FUTEBOL EM 1 MINUTO

O empate entre Palmeiras e Flamengo acabou sendo melhor para o time carioca, que agora está com 7 pontos e é um dos lideres da Série A. O Verdão, que é o atual campeão nacional, ocupa apenas a 12ª posição.

O domingão teve clássicos no Brasil e no exterior. O Real ganhou do Barça por 3 x 2, com show de Vini Jr, que fez gol e deu assistência. O Real abriu 11 pontos de vantagem e é o virtual campeão de La Liga.

