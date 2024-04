Futebol em 1 minuto: Corinthians já flerta com o Z4; é namoro ou amizade?

FUTEBOL EM 1 MINUTO

Começou cedo demais o sofrimento da torcida do Corinthians no Brasileirão de 2024. O time perdeu para o RB Bragantino na terceira rodada e permanece sem vitórias e sem fazer gols. O fato é que o Timão já começou a flertar com a zona de rebaixamento. Resta saber se é namoro ou amizade

No primeiro grande clássico do Brasileirão de 2025, o Fluminense desencantou e bateu o Vasco por 2 x 1, e encerrou uma sequência de 13 clássicos cariocas sem vitória!

