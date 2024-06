Foi a melhor atuação de Vini Jr. pela Seleção; veja as notas do time brasileiro

ALISSON – Duas ou três defesa espetaculares, evitando a reação dos paraguaios – 8

DANILO – Uma atuação firme, especialmente na parte defensiva; poderia arriscar um pouco mais no apoio ao ataque – 7

MILITÃO – Mostrou que está totalmente recuperado da contusão que o tirou do time do Real por seis meses. Muito bom no jogo aéreo – 7

MARQUINHOS – Tem bom entrosamento com Militão, mas mostrou uma certa afobação na saída de bola, Em determinados momentos, ficou trocando passes dentro da área, relembrando aquela tática suicida de Diniz – 6

WENDELL – Boa conexão com Vini Jr., foi mais eficiente no apoio ao ataque do que Danilo – 7

JOÃO GOMES – Manteve a sua principal característica de volante incansável, mas ainda falta melhorar a saída de bola – 6

BRUNO GUIMARÃES – Foi exatamente a ineficiência na saída de bola que tirou um pouco do brilho dos nossos volantes – 6

LUCAS PAQUETÁ – Os problemas emocionais (devido a acusação nas apostas) ainda interferem no seu desempenho. Mas participou dos gols do Brasil – 7

SAVINHO – Titular pela primeira vez, mostrou ousadia e foi premiado com o segundo gol da Seleção – 7

RODRYGO – Esteve um pouquinho abaixo do esperado, mas, ainda assim, foi um jogador importantíssimo na armação das jogadas ofensivas – 7

VINI JR – Enfim uma exibição pelo Brasil à altura de um candidato à Bola de Ouro. Pode servir para deslanchar na Copa América – 10

GABRIEL MAGALHÃES – Entrou para dar um descanso a Militão. Não comprometeu – 6

ANDREAS PEREIRA – Teve pouco tempo para mostrar o seu futebol – 5

DOUGLAS LUIZ – Idem – 5

RAPHINHA – Entrou com vontade de mostrar serviço para tentar recuperar o lugar perdido no time titular. Quase marcou o 5º gol do Brasil – 6

ENDRICK – A bola quase não chegou nele. Precisa de mais minutos – 6

