Ex-treinador da Seleção detona time de Diniz: “Um bando de moleque, criado pela vó no condomínio”

Mano Menezes prevê dificuldades também no próximo jogo: “Possivelmente vai levar fumo do Uruguai. Vai comer o pão que o diabo amassou”

O técnico Mano Menezes, atualmente no Corinthians, que comandou a Seleção Brasileira em 33 jogos (seis empates, seis derrotas e 21 vitórias), não está nada satisfeito com o time de Fernando Diniz, principalmente depois do que assistiu na última quinta-feira (12), naquele melancólico empate com a Venezuela.

Participando do ‘DominGOL com Benja’, na CNN, Mano Menezes foi ácido em seu comentário sobre a atuação do time de Fernando Diniz:

“Essa seleção tem cara de choro. Parece um bando de moleque criado pela vó no condomínio. A maioria é de jogadores de clube. Ninguém lembra o Rivaldo, o Ronaldo Gaúcho, o Fenômeno… O centroavante, o Pombo, é o cara que chora, vai para o banco e chora. O substituto dele não está chorando, mas tem cara de choro”, disparou.

O ex-treinador da Seleção ainda alertou para o risco que vamos correr no jogo desta terça-feira (17), contra o Uruguai em Montevidéu:

“O Brasil possivelmente vai levar fumo do Uruguai. Vai comer o pão que o diabo amassou”, avaliou.

