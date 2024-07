Ex-técnico da Seleção, Mano Menezes agora virou especialista em “apagar incêndio”

Pouco mais de um ano atrás, em setembro de 2023, o técnico Mano Menezes assumiu o Corinthians que começava a afundar numa crise que dura até hoje. Parecia uma barca furada… e era uma barca furada.

Pois agora, um Fluminense ainda mais desesperado do que o Timão, anunciou a contratação de Mano Menezes para o lugar de Fernando Diniz. O experiente treinador terá a desafiadora missão de tirar o time da lanterna do Brasileirão, com seis pontos em 13 partidas.

O ex-técnico da Seleção Brasileira – com três títulos da Copa do Brasil e duas conquistas na Série B – quando assumiu o lugar de Luxemburgo no ano passado, o Corinthians estava na 11ª colocação do Brasileirão, com 30 pontos, a 10 pontos da zona de classificação para a Libertadores e a cinco pontos da zona de rebaixamento. Pelo menos o time não caiu e garantiu lugar na Sul-Americana.

Desempenho de campeão

No Fluminense, sua missão será bem mais complicada e difícil. Para escapar do rebaixamento, o tricolor precisa ter um aproveitamento de no mínimo 66,32% até o fim do campeonato. Ou seja, o Fluminense vai precisar ter um desempenho melhor que o do Palmeiras na campanha do título de 2023. Não vai ser nada fácil.

Os cálculos matemáticos apontam que o Fluminense tem que reagir até, no mínimo, a 18ª rodada. “Ah, mas as coisas vão melhorar porque vem aí o zagueirão Thiago Silva”, dirão os mais otimistas.

Acontece que, por questões burocráticas, Thiago Silva só poderá estrear a partir da 17ª rodada, na segunda quinzena de julho, contra o Athletico-PR, no Maracanã, ainda com data e horário indefinidos.

O fato é que a missão entregue a Mano Menezes é quase inatingível. Para que se tenha uma ideia, veja a seguir as piores campanhas até a 13ª rodada no Brasileirão por pontos corridos (2003-2024). De todos esses times relacionados abaixo, apenas dois não foram rebaixados: Paysandu (2003) e Ceará (2018).

4 pontos – Chapecoense (2021)

5 pontos – Avaí (2019)

6 pontos – Fluminense (2024)

7 pontos – Paysandu (2003)

7 pontos – Coritiba (2023)

8 pontos – América-MG (2011)

8 pontos – Figueirense (2008)

8 pontos – Ceará (2018)

8 pontos – CSA (2019)

8 pontos – Athletico-PR (2011)

8 pontos – Portuguesa (2013)

8 pontos – Joinville (2015)

8 pontos – América-MG (2016)

8 pontos – Atlético-GO (2017)

