Entenda a briga entre Dunga e Romário que levou um apartamento do Baixinho a leilão

Em 2016, Dunga acionou a Comissão de Ética do Senado, alegando que estava sendo vítima de ofensas por parte do senador Romário. No ano anterior, Romário afirmou que havia interesses comerciais na convocação de jogadores para a Seleção brasileira, em 2010, quando Dunga era o técnico.

A reclamação de Dunga não prosperou no Congresso e a briga foi parar nos tribunais de Brasília, em uma ação por danos morais.

Por decisão da Justiça do Distrito Federal, um imóvel do senador, localizado no bairro de Irajá, no Rio de Janeiro, seria leiloado para quitar a dívida com Dunga.

O leilão estava marcado para este mês de junho, porém foi anulado após a descoberta de dívidas antigas registradas no imóvel do Rio, que, segundo os autos, já havia sido penhorado em 2006, devido a outro processo movido pela empresa Koncretize Projetos e Obras, complicando a execução da decisão judicial atual.

Dunga processou Romário por danos morais em 2018, exigindo cerca de R$100 mil para cobrir suas despesas legais. O processo resultou no bloqueio das contas de Romário até que o pagamento fosse realizado.

Com o adiamento do leilão, a Justiça ainda não determinou uma nova data para a venda do apartamento. A situação evidencia a prolongada disputa entre os dois ex-jogadores, que agora se desenrola também nos tribunais, afetando diretamente o patrimônio de Romário.

Outra encrenca do Baixinho

Na semana passada, a Justiça decidiu penhorar o cachê que Romário recebeu pela série documental ‘Romário, o cara’, lançada pela HBO Max.

A decisão é parte de um processo movido pela Fashion Park Empreendimentos Imobiliários desde 2016, envolvendo uma dívida aproximada de R$ 1,2 milhão relacionada ao não pagamento de aluguel de um imóvel em Brasília.

Acompanhe as atualizações da coluna “Futebol Etc” nas redes sociais, no Twitter e também no Instagram. Mande sugestões para a coluna pelo email [email protected]