Enquanto isso, na Amazon Prime, sai Cléber Machado e entra Galvão Bueno

A TV Globo perdeu Galvão Bueno definitivamente. O melhor narrador esportivo do Brasil teve, dois anos atrás (após a Copa do Catar) uma espécie de aposentadoria compulsória, voltou depois pra fazer um “frila” como comentarista nos Jogos Olímpicos de Paris, mas em nenhum momento a emissora cogitou a possibilidade de readmiti-lo como narrador, que é a sua maior especialidade.

Pois agora Galvão está de casa nova. Segundo o site F5, ele fechou acordo com a Amazon Prime Video e será a voz do streaming nas transmissões do Campeonato Brasileiro, que serão transmitidos pela big tech a partir de 2025. Galvão entra no lugar de Cléber Machado, que será exclusivo da Record, na TV aberta.

A contratação de Galvão Bueno, com toda certeza, dará “um gás” no Ibope da Amazon, que enveredou para o segmento esportivo e ganhou os direitos de transmissão de 38 jogos do Campeonato Brasileiro de 2025, envolvendo os times que compõem a Liga Forte União (LFU), numa negociação que envolve mais de R$ 400 milhões.

A Amazon terá direitos de transmissão de equipes como Cruzeiro, Corinthians, Athletico-PR, Fluminense, Internacional, Fortaleza, Cuiabá e Vasco como mandantes. Além da Amazon, a LFU tem com acordo com a Record e o Youtube.

Ao cortar definitivamente seu vínculo com a Globo, depois de mais de qAlém da Amazon, Galvão Bueno pretende retomar os investimentos em seu canal no YouTube. Por causa da Globo, ele havia cessado um planejamento que tinha para fazê-lo crescer. Em 2023, o narrador chegou a transmitir um jogo ao vivo da seleção brasileira que marcou alta audiência e incomodou a empresa.

