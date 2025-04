É o fim de Neymar? Nova contusão mostra que o sonho de disputar a Copa de 2026 é uma ilusão

Na noite desta quarta-feira (16), em sua centésima partida na Vila Belmiro pelo Santos, Neymar deixou o campo ainda no primeiro tempo, sentindo uma lesão na coxa, na vitória santista sobre o Atlético-MG. A nova contusão agrava um cenário que já era preocupante.

Depois de mais de um ano afastado dos gramados, recuperando-se de uma grave lesão no ligamento cruzado, Neymar não conseguiu retomar a regularidade. No Al-Hilal, teve dificuldade para engatar uma sequência de partidas. Agora, de volta ao Santos, sofreu duas lesões em pouco tempo, o que nos obriga a questionar: acabou para Neymar?

O histórico recente do atacante revela mais do que simples azar: expõe uma carreira que, embora brilhante, foi marcada pela falta de disciplina fora de campo. Neymar nunca teve uma vida de atleta exemplar como Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi — referências de profissionalismo, longevidade e dedicação total ao futebol. Enquanto eles construíram carreiras sólidas e longas, minimizando lesões, Neymar optou por dividir seu foco entre o futebol, a vida social agitada e a exposição nas redes.

Aos 33 anos, Neymar já sente o peso das escolhas que fez. Suas recorrentes lesões e dificuldades de recuperação não apenas comprometem seu desempenho imediato, mas desenham uma rotina de incertezas para o restante da sua carreira: cada entrada em campo será cercada de dúvidas, cada tentativa de sequência será um risco.

Sonhar com Neymar na Copa do Mundo de 2026, hoje, parece mais um devaneio do que um projeto real. A idade, o histórico médico e a falta de um preparo físico exemplar indicam que o camisa 10 dificilmente terá condições de disputar em alto nível o próximo Mundial. O tempo, que já foi seu aliado, agora cobra um preço alto.

Neymar ainda pode brilhar ocasionalmente? Talvez. Mas a era em que ele era protagonista absoluto parece ter ficado para trás. A triste verdade é que o futuro de Neymar será feito de lampejos, não de conquistas sustentadas.

Afinal, o Mister Jesus estava certo sobre Neymar?