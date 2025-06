Do flerte com Neymar à frustração com Soteldo: bastidores do Fluminense no Mundial

Na estreia da Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense deu um verdadeiro show de futebol. Com domínio absoluto das ações contra o Borussia Dortmund, da Alemanha, o Tricolor carioca empilhou chances claras, sufocou o adversário e merecia sair de campo com uma vitória expressiva. O placar de 0 a 0 foi enganoso. Tanto que o técnico do Borussia, o croata Niko Kovac, resumiu a partida com franqueza: “Ganhamos um ponto.”

Dentro de campo, nota 10. Fora dele, os tropeços continuam. E com direito a uma revelação bombástica de Neymar. O craque admitiu que esteve muito perto de acertar com o Fluminense para disputar o Mundial. Houve conversas, tratativas, e o acerto esteve por detalhes de acontecer. Mas o próprio jogador recuou ao reconhecer que não estava fisicamente pronto. “Preciso de mais tempo para treinar, recuperar as lesões. Não quero entrar sem estar 100%”, disse. Ele chegou a mencionar o caso de Soteldo como alerta.

E aí entra um dos pontos mais críticos.

Sem Neymar, o clube mirou em Soteldo, destaque do Santos. Contratado às pressas como aposta para reforçar o elenco no torneio, o venezuelano chegou… e foi direto para o departamento médico. Uma lesão detectada praticamente o tira pelo menos da fase de grupos. Ou seja, mais uma contratação que reforça a enfermaria, mas não pisa no gramado.

O episódio se soma a um padrão que tem marcado as últimas temporadas do Fluminense. O clube se notabilizou por apostar em jogadores veteranos, muitos já perto dos 40 anos — entre eles Marcelo, Thiago Silva, Fábio, Renato Augusto, sFelipe Melo e Ganso. Agora, parece iniciar uma nova tendência: a de contratar atletas contundidos ou em fase final de recuperação, numa espécie de aposta de alto risco que pode não se justificar em campo.

Apesar das críticas à preparação, o futebol apresentado na estreia foi digno de um campeão. O Fluminense provou que, mesmo entre os maiores do mundo, tem capacidade técnica para competir de igual para igual — e até impor superioridade. Resta saber se o elenco, do jeito que foi montado, terá fôlego e saúde para levar o sonho até o fim.