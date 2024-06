Do céu ao inferno: 4 campeões da Libertadores turbinam a Zona de Rebaixamento

A complementação da 10ª rodada, na noite desta quinta-feira (20), provocou uma situação inédita e inusitada na classificação do Campeonato Brasileiro: pela primeira vez na história, quatro ex-campeões da Copa Libertadores da América estão na Zona de Rebaixamento.

Vasco (campeão em 1998); Corinthians (campeão em 2012), Grêmio (tricampeão em 1983, 1995, 2017) e Fluminense (campeão em 2023) põem os seus torcedores em estado de alerta, porque – embora o Brasileirão ainda tenha muito chão pela frente – esses times correm o riscos reais.

Este é um Z-4 de “responsa”

Ao todo, esses times somam 17 títulos da elite brasileira, sendo o Corinthians o maior vencedor, com sete títulos. Logo depois, Fluminense e Vasco estão empatados com quatro e o Grêmio fecha a lista com duas conquistas. Além dos títulos do Brasileirão, Corinthians e Grêmio ainda somam no currículo títulos mundiais.

Mas, olhando por outro ângulo, se esses gigantes realmente forem rebaixados, teremos a oportunidade de superar um fenômeno que aconteceu na Série B de 2022, que teve a participação de cinco ex-campeões nacionais: Cruzeiro, Vasco, Guarani, Sport, Grêmio e Bahia. Recorde-se que, com essas equipes na competição, a segundona foi um sucesso de audiência na TV aberta.

