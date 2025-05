Crise sexual no Vasco: escândalo com Payet vira pesadelo fora de campo

A crise no Vasco da Gama extrapolou os gramados. Em meio à turbulência técnica e financeira que já ameaça a permanência do clube na Série A do Brasileirão, o caso envolvendo o jogador francês Dimitri Payet e a advogada Larissa Ferrari joga ainda mais combustível em um ambiente já inflamável.

Larissa, ex-amante do vascaíno, registrou um boletim de ocorrência na Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM), no Rio, por violência física e psicológica. Em entrevistas à imprensa brasileira e francesa, ela relata práticas sexuais extremas, alegações de agressão, e uma relação marcada por chantagens emocionais. Em seu depoimento, afirmou sofrer de transtorno de personalidade ‘borderline’ e disse estar em tratamento psiquiátrico após os traumas vividos.

Payet nega as agressões e confirma que o relacionamento era pautado por práticas sadomasoquistas consentidas. Chegou a declarar que certas marcas no corpo de Larissa foram provocadas em “brincadeiras” acordadas entre ambos, como tapas, uso de objetos e fantasias, incluindo um episódio em que ela se vestiu de noiva. A defesa do jogador alega que as lesões mostradas pela advogada ocorreram em locais usados para sexo, e que não há provas de violência sem consentimento.

O caso ganhou contornos ainda mais dramáticos com o rompimento emocional da torcedora com o clube. Em um vídeo revoltado que viralizou nas redes sociais, Larissa, que tinha tatuagem do escudo do Vasco, declara ódio ao time e diz querer que o clube “pegue fogo”. Segundo ela, procurou apoio da diretoria após as supostas agressões, mas não recebeu qualquer retorno.

O episódio mancha a imagem do Vasco da Gama, que já vive um cenário crítico dentro de campo. A equipe recém-demitira mais um técnico, e sofre com falta de recursos, elenco limitado e clima de instabilidade.

Um escândalo extracampo como esse, com acusações pesadas envolvendo um de seus principais jogadores, só aumenta o desgaste de uma instituição que tenta, a duras penas, reencontrar seu caminho. Para a torcida, a frustração se acumula – seja pela bola, seja pelas manchetes.

O Vasco está a 1 ponto da Zona de Rebaixamento e recebe, neste domingo (4), a visita do vice-líder Palmeiras, em São Januário.