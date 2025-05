Copa do Brasil: a competição mais democrática  surpreende com zebras, milhões e façanhas históricas

A cada edição, a Copa do Brasil reforça seu posto como a competição mais democrática e imprevisível do calendário nacional. Em 2025, a regra foi mantida — e com surpresas ainda mais gritantes: CSA e Retrô, ambos da Série C, avançaram às oitavas de final ao eliminarem, fora de casa, ninguém menos que Grêmio e Fortaleza, dois dos times mais fortes da Série A.

Ao lado do CRB, que derrubou o Santos, os alagoanos protagonizaram uma façanha inédita: pela primeira vez dois clubes do estado de Alagoas estão nas oitavas de final. Um marco que reescreve a história do futebol nordestino.

Enquanto uns enfrentaram pedreiras, outros tiveram trajetos mais suaves. O Atlético-MG, por exemplo, passou por Tocantinópolis, Manaus e Maringá. O Vasco eliminou União Rondonópolis, Nova Iguaçu e Operário-PR. Já o Retrô encarou e superou Jequié, Atlético-GO e o poderoso Fortaleza, sendo essa última vitória uma das maiores zebras dos últimos anos.

A ausência de potes no sorteio das oitavas, que será realizado em data ainda não definida pela CBF, abre caminho para clássicos estaduais e mais surpresas. Afinal, como a competição já demonstrou até aqui, não há favoritos.

A cada fase, o prêmio cresce. Os classificados às oitavas levaram R$ 3.638.250. Quem avançar para as quartas receberá mais R$ 4.740.750. Para clubes de menor investimento, esses valores representam fôlego financeiro raro — e motivo a mais para brigar de igual para igual com os gigantes.

Números & Números

Total de participantes: 92 clubes

Eliminados até agora: 76

Classificados às oitavas de final: 16 clubes

• 12 da Série A

• 2 da Série B (Athletico-PR e

Premiação acumulada até as oitavas:

• Cada clube nas oitavas: R$ 3.638.250

• Total pago até agora pela CBF: mais de R$ 150 milhões

Próximas fases:

• Quartas de final: + R$ 4.740.750

• Semifinais e finais ainda terão premiações divulgadas

Datas das oitavas de final:

• 30 de julho e 6 de agosto (após o Mundial de Clubes da Fifa)

Classificados às oitavas de final

• Série A (12 clubes): Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Bragantino, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Internacional, Palmeiras, São Paulo, Vasco

• Série B (2 clubes): Athletico-PR, CRB

• Série C (2 clubes): CSA, Retrô