Com um nocaute brutal, Alex Poatan mantém o cinturão dos meio-pesados do UFC

O brasileiro Alex Poatan deu mais um show no UFC, disputado na madrugada de sábado para domingo, derrotando o tcheco Jiri Prochazka com um nocaute brutal, aos 13 segundos do segundo assalto. Essa foi luta principal do UFC 303 disputado em Las Vegas (EUA), valendo o cinturão dos meio-pesados (93 kg).

Poatan aceitou enfrentar Jiri Prochazka em cima da hora para salvar o UFC 303, devido a desistência de Conor McGregor, que deveria enfrentar o tcheco, mas sofreu uma lesão nos treinos. Com mais um triunfo impactante no octógono, Poatan se consolida como uma das principais estrelas do UFC.

A estratégia inicial do brasileiro foi manter a distância, com chutes baixos. Prochazka tinha dificuldade para entrar com seus golpes. O tcheco tentou levar a luta para o chão, mas Poatan evitou bem e se desvencilhou. Prochazka abriu a guarda e levou um cruzado de esquerda e foi salvo pelo gongo.

No segundo assalto, Poatan acertou um chute alto de esquerda que mandou Prochazka de volta à lona. Na sequência, o brasileiro acertou marretadas no adversário caído para não deixar mais dúvidas. O árbitro Herb Dean encerrou a luta, e Prochazka estava visivelmente grogue, incapaz de se levantar sozinho.

Com a vitória, Poatan se transformou também no primeiro brasileiro a defender com sucesso o cinturão do peso-meio-pesado do UFC duas vezes, superando as marcas de Lyoto Machida (uma), Maurício Shogun, Vitor Belfort e Glover Teixeira (nenhuma).

O card principal em Vegas

Alex Poatan nocauteou Jiri Prochazka no 2º round;

Diego Lopes venceu Dan Ige por decisão unânime;

Roman Dolidze venceu Anthony Smith por decisão unânime;

Macy Chiasson venceu Mayra ‘Sheetara’ por interrupção médica no 2º round;

Ian Machado Garry venceu Michael Page por decisão unânime;

Joe Pyfer nocauteou Marc-Andre Barriault no 1º round;

Andre Fili venceu Cub Swanson por decisão dividida;

Jean Silva nocauteou Charles Jourdain no 2º round;

Payton Talbott nocauteou Yanis Ghemmouri no 1º round;

Gillian Robertson venceu Michelle Waterson-Gomez por decisão unânime;

Martin Buday venceu Andrei Arlovski por decisão dividida;

Rei Tsuruya venceu Carlos Hernandez por decisão unânime;

Vinicius ‘LokDog’ venceu Ricky Simon por decisão unânime.

