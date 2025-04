Com Neymar, mas rumo ao rebaixamento, o Santos segue ladeira abaixo

Mesmo com Neymar em campo, o Santos corre na direção contrária da promessa de renascimento. Em vez de empolgar, o time segue decepcionando e flerta seriamente com mais um rebaixamento — agora com seu maior ídolo de volta. O time que somou apenas 1 ponto e já está no Z-4, neste domingo perdeu por 1 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, com gol nos acréscimos, e mostrou mais uma vez que a volta de Neymar, por si só, não é capaz de mudar a realidade de um elenco frágil e um clube sem rumo.

A expectativa era alta. Desde que o Santos anunciou a volta do craque, o discurso era de montar um super time, trazer nomes de peso, muitos dos quais jogaram com Neymar na Europa. Até Ganso foi cogitado — e, aliás, entrou em campo também pelo Fluminense, num reencontro simbólico dos Meninos da Vila. Mas o que se viu na prática foi uma equipe limitada, lenta, incapaz de acompanhar o raciocínio e a velocidade de execução de Neymar.

A transmissão da Amazon Prime reviveu os tempos áureos com Galvão Bueno vibrando a cada toque do camisa 10 na bola, como se fosse 2010 de novo. A presença de Neymar incendiou o jogo, mas só no entorno. Dentro de campo, ele até tentou, distribuiu alguns passes, mas claramente ainda busca ritmo após um ano parado. E o mais preocupante: não há elenco ao redor dele para sustentar qualquer reação.

O torcedor pode se iludir com a aura de Neymar, mas os fatos são implacáveis. O Santos perdeu mais uma, segue afundado na tabela e parece caminhar rumo a mais um vexame. A volta de Neymar, do jeito que foi feita, não passou de uma jogada de marketing. Enquanto o clube continuar achando que uma estrela solitária resolve tudo, vai seguir acumulando derrotas e colecionando decepções.

O Santos precisa mais do que o brilho de um ídolo. Precisa de estrutura, de elenco, de projeto. E, acima de tudo, de responsabilidade com o que prometeu ao seu torcedor. Porque até agora, o que se viu foi só promessa vazia.