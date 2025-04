Balanço do Brasileirão: Palmeiras lidera, gigantes tropeçam e o Sport já sente saudade da Série B

Com o encerramento da quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, já é possível traçar um primeiro panorama da competição em 2025. A liderança é do Palmeiras, que mais uma vez confirma a consistência que se tornou marca registrada desde a chegada do técnico Abel Ferreira. Apesar das críticas recorrentes ao estilo de jogo do time e à gestão da presidente Leila Pereira, o fato é que o Palmeiras segue ano após ano entre os protagonistas da Série A, mantendo-se firme no pelotão de frente.

O atual G4 tem a companhia de Flamengo, Fluminense e RB Bragantino. A presença do Bragantino é uma surpresa positiva: sem o mesmo peso histórico dos rivais, o clube mostra, mais uma vez, que organização e planejamento podem colocar times médios entre os primeiros colocados.

Logo atrás do G4, um grupo numeroso com sete pontos reúne Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Vasco, Juventude e São Paulo. O destaque fica por conta do Ceará, que supera expectativas e, no momento, está à frente do Fortaleza, seu maior rival. Enquanto o Ceará ocupa uma posição confortável na tabela, o Fortaleza amarga um incômodo 14º lugar, aumentando a pressão sobre a equipe que era vista como referência de organização no Nordeste.

Outro gigante que preocupa é o Botafogo. Campeão brasileiro em 2024, o clube carioca é apenas o 15º colocado e já vê a zona de rebaixamento pelo retrovisor.

E por falar em rebaixamento, o Z4 atual é um retrato da crise: Atlético Mineiro, Santos, Grêmio e Sport compõem a temida zona da degola. Quatro clubes que já foram campeões brasileiros agora estão no fim da fila.

Entre eles, o caso mais dramático é o do Sport. Recém-promovido da Série B, o time pernambucano conquistou apenas um ponto em cinco partidas e amarga a lanterna da competição. A campanha é tão decepcionante que, entre os rivais locais, já surgem brincadeiras sugerindo que o Sport “se arrependeu” de ter subido para a primeira divisão. A torcida adversária, claro, não perdoa: ver o Sport afundado na tabela virou um motivo de festa para os concorrentes pernambucanos.