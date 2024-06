Atrasar salários não é “privilégio” de Vasco ou Corinthians; há 2 meses o PSG não deposita a grana de Mbappé

Dia sim e no outro também nos deparamos com notícias dando conta que as diretorias de clubes como Vasco e Corinthians estão com os salários dos seus jogadores atrasados.

“Mas como pode alguém trabalhar sem receber salário, meu Deus?”, indagamos todos nós. Pois agora o jornal norte-americano The New York Times nos informa que o Paris Saint-Germain não deposita há dois meses os salários do atacante Mbappé.

Segundo a publicação, é “um novo sinal de tensão com o jogador – que está prestes a ingressar no Real Madrid”.

O PSG estaria assumindo esta posição porque não acredita que Mbappé cumpriria um compromisso anterior de “proteger economicamente” o time francês (numa referência à sua de transferência gratuita). Eles disseram que também estavam retendo o pagamento do bônus.

Ainda segundo o NY Times, pessoas que estão familiarizadas com a situação no PSG já descreveram este compromisso como um “acordo de princípio” com Mbappé e os seus representantes, que “compensaria financeiramente” o clube se ele saísse gratuitamente no final do seu contrato, em 30 de junho.

Em maio, Mbappe confirmou a sua decisão de deixar o PSG – onde marcou 256 gols – dizendo que precisava de “um novo desafio depois de sete anos”.

Em 2022, o Real Madrid tentou assinar com Mbappé quando o seu contrato anterior com o PSG se aproximava do fim. Em vez disso, Mbappé optou por renovar o contrato com o clube. Esta prorrogação incluía uma cláusula para uma prorrogação de 12 meses na temporada 2024-25, que só poderia ser acionada pelo próprio atleta, e não pelo PSG.

