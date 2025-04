As pistas da Gazzetta dello Sport: O tabuleiro do novo técnico da Seleção está se movendo

A sucessão de Dorival Júnior no comando da Seleção Brasileira segue em aberto, mas sinais recentes vindos da imprensa internacional ajudam a desenhar o cenário. Dois movimentos destacados pelo jornal italiano La Gazzetta dello Sport merecem atenção.

Primeiro, a notícia de que o Al-Hilal, da Arábia Saudita, já trabalha para encontrar um novo técnico. O clube, hoje treinado por Jorge Jesus, teria colocado Simone Inzaghi, da Internazionale de Milão, como alvo prioritário para a próxima temporada. A leitura do jornal é direta: essa antecipação na busca por um substituto indicaria que Jorge Jesus já estaria acertado com outro projeto. E esse projeto pode muito bem ser a Seleção Brasileira.

Segundo ponto: a situação de Carlo Ancelotti. Por muito tempo, Ancelotti foi tratado como a “grande esperança” da CBF para o ciclo da Copa do Mundo de 2026. No entanto, a eliminação do Real Madrid na Champions League reabriu o debate sobre sua continuidade no clube. De acordo com o mesmo jornal, Milan e Roma monitoram atentamente a situação, prontos para tentar contratar o treinador italiano caso ele deixe Madri. Ou seja: o cenário aponta para uma permanência de Ancelotti na Europa, reduzindo drasticamente a chance de vê-lo à frente da Seleção.

Somando as duas peças desse quebra-cabeça, a lógica se impõe: com Ancelotti praticamente fora da jogada e Jorge Jesus potencialmente disponível, o técnico português desponta como o principal nome para herdar a camisa amarela. Claro que o futebol é dinâmico e acordos podem mudar da noite para o dia, mas neste momento a pista mais quente parece apontar para Jorge Jesus no comando do Brasil.