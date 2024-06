As lindas namoradas de Endrick e Rodrygo e também vão brilhar na Espanha

Em meio aos treinos da Seleção Brasileira, que estreia na Copa América na próxima segunda-feira (24), os atacante Rodrygo e Endrick estão se tornando bons amigos e essa amizade tem tudo para ser engregar, a partir de julho, quando os dois estiverem juntos no Real Madrid.

Ainda mais quando se sabe que, a partir de julho, os dois jovens vão viver uma experiência semelhante fora de campo: Endrick vai levar a namorada Gabriely Miranda pra morar com ele; e Rodrygo, segundo rumores, também passará a dividir sua casa com Bruna Rotta, seu novo affair.

São duas moças de uma beleza exuberante que certamente vão despertar as atenções da mídia de celebridades da Espanha.

Gabriely, 20 anos, apareceu esta semana em uma foto ao lado da sogra Cintia Ramos, desmentindo rumores de que elas estariam brigadas. Endrick, de 17 anos, já disse que gostaria de se casar com Gabriely, mas os seus pais acham que ele ainda é muito jovem. Em todo caso, a garota já está de malas prontas para se mudar para Madri.

Já a modelo e influenciadora Bruna Rotta, 25 anos, que estaria vivendo um romance com Rodrygo, revelou que saiu do Rio de Janeiro e se mudou para Madrid por estar apaixonada.

“Vocês me perguntam muito. Não estou namorando, eu não fico com mais ninguém e espero que a pessoa também não fique, por consideração de ambas as partes. Mas namorando não, estou sendo fiel ao ‘ficante’, que está morando ali no coração”, disse Bruna. Depois, ela pediu para os seguidores fazerem uma corrente de oração para a Seleção Brasileira ganhar a Copa América.

