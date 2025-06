Ancelotti faz aniversário, estreia no Brasil e pode ganhar de presente a classificação

Nesta terça-feira, 10 de junho, o técnico Carlo Ancelotti comemora aniversário (66 anos) em um cenário simbólico: sua primeira partida no comando da Seleção Brasileira em solo nacional. E não é uma estreia qualquer. É jogo valendo vaga na Copa do Mundo, é noite de mudanças ousadas na escalação, é dia de pressão e expectativa.

A provável formação traz novidades importantes. Raphinha, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha devem ganhar espaço entre os titulares, substituindo Gerson, Estêvão e Richarlison. A mudança sinaliza uma proposta mais agressiva, ofensiva, com três homens de frente velozes e capazes de abrir defesas com explosão e movimentação — um desenho que já revela a mão do treinador italiano.

Desta maneira, a possível escalação da Seleção Brasileira seria Alisson, Vanderson, Marquinhos, Alexsandro e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães e Raphinha; Gabriel Martinelli, Vini Jr e Matheus Cunha.

Se vencer o Paraguai e contar com uma ajudinha do Uruguai contra a Venezuela, o Brasil garante vaga antecipada para a Copa. Seria um presente duplo: para Ancelotti e para o torcedor brasileiro. Mas é bom lembrar — como já destacamos nesta coluna — que o Brasil se classificaria mesmo com um time de cones, dada a generosidade do formato das Eliminatórias Sul-Americanas.

O verdadeiro desafio de Ancelotti começa agora. Classificar, qualquer um classificaria. A missão do multicampeão europeu é maior: montar um time competitivo de verdade, que resgate a identidade do futebol brasileiro e seja capaz de competir de igual para igual com as grandes potências na Copa do Mundo.

A festa de hoje pode ser só o primeiro passo. Que seja com vitória — e com um pouco de futebol de verdade.