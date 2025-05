Ancelotti é ovacionado na CBF e deixa Neymar fora da primeira lista

Em clima de festa e emoção, Carlo Ancelotti foi oficialmente apresentado nesta segunda-feira (26) como novo técnico da Seleção Brasileira. A cerimônia, realizada na sede da CBF, no Rio de Janeiro, teve ares de gala e atraiu olhares do mundo inteiro, marcando a estreia de um dos técnicos mais vitoriosos da história do futebol à frente da equipe mais campeã do planeta.

Logo no início, Ancelotti arrancou aplausos ao arriscar suas primeiras palavras em português: “Esta é a minha primeira convocação”. O gesto, segundo o próprio treinador, contou com a ajuda do ex-lateral Branco, que integra a comissão técnica da CBF. Em seguida, fez seu discurso em espanhol e foi saudado por uma série de ídolos do esporte brasileiro, que exaltaram sua chegada com entusiasmo.

Entre os presentes e homenagens em vídeo estavam figuras históricas como Paulo Roberto Falcão — que jogou com Ancelotti na Roma —, o eterno Zico, o craque Kaká, a rainha Marta, além de personalidades de outras modalidades, como o técnico Bernardinho (vôlei) e o ex-piloto de Fórmula 1 Felipe Massa. Também compareceu Luiz Felipe Scolari, campeão mundial em 2002 e até hoje o último a levantar a taça com a Seleção.

Na sequência, Ancelotti revelou os nomes da sua comissão técnica e anunciou sua primeira lista de convocados para os jogos das Eliminatórias. A lista, embora sem grandes surpresas, causou repercussão por uma ausência notável: Neymar.

Recuperado recentemente de uma grave lesão, Neymar voltou a atuar pelo Santos, mas ainda não está no ritmo ideal. A ausência, segundo apurado, teria sido definida em conjunto entre Ancelotti e o departamento médico da CBF para preservar o craque. Internamente, a entidade segue planejando ter Neymar como peça-chave na Copa de 2026 — talvez até como capitão da equipe.

Outros destaques da não convocação foram os madridistas Éder Militão e Rodrygo. No caso do atacante, ainda não há uma justificativa clara, o que deve gerar questionamentos nos próximos dias. Já Endrick, também do Real Madrid, ficou de fora por conta de uma lesão.

A lista de Ancelotti teve, ainda, um equilíbrio entre atletas que atuam na Europa e nomes do futebol brasileiro, com destaque para jogadores do Flamengo, o que marca um início com identidade própria e observação atenta ao cenário local.

Com a Seleção mais vitoriosa do mundo nas mãos do treinador mais vencedor do futebol de clubes, o ciclo de Carlo Ancelotti começa com grande expectativa e peso histórico. Agora, a bola está rolando — e o mundo está de olho.

A lista