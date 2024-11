Agora virou moda: time brasileiro “amarela” quando chega na final da Sul-Americana

O Cruzeiro de Fernando Diniz sofreu um apagão nos primeiros minutos da final contra o Racing-ARG, e mais uma vez perdemos a chance de ganhar a Copa Sul-Americana. Foi uma tremenda frustração!

Recorde-se que nas duas últimas finais do torneio da Conmebol os brasileiros também “amarelaram”: São Paulo, em 2022, e Fortaleza, em 2023, perderam para os equatorianos Independiente del Valle e LDU, respectivamente.

Esperava-se muito mais do Cruzeiro. O time dirigido por Fernando Diniz adotou a estranha estratégia de jogar para trás. Nunca vi isso! Principalmente no primeiro tempo, toda jogada no meio do campo era prejudicada porque os meias de armação insistiam em recuar pata os zagueiros.

Outra coisa: o gigante Cássio falhou em dois gols do Racing. No primeiro, foi surpreendido por um cruzamento que entrou no ângulo, e no segundo usou “bracinho de jacaré” e não cortou a trajetória da bola na pequena área.

No começo do segundo tempo houve uma tentativa de reação, mas o time não engrenou, mesmo depois do gol de Kaio Jorge, em boa jogada de Matheus Pereira. Foi só um suspiro.

Se a gente comparar os valores financeiros dos dois times, até que há um certo equilíbrio. O elenco do Cruzeiro é avaliado em 80,9 milhões de euros (cerca de R$ 488,6 milhões na cotação atual), segundo o “Transfermarkt”. O do Racing Club vale 62,6 milhões de euros (cerca de R$ 378,1 milhões na cotação atual). Mas o Racing, que eliminou o Corinthians em sua caminhada, é claramente o time melhor, mais bem organizado. E ainda fez o terceiro gol no último minuto.

Para concluir, vamos lembrar um pouco as voltas que esse mundo dá. Pouco menos de um ano atrás, em dezembro de 2023, Fernando Diniz e Pep Guardiola estavam decidindo o Mundial de Clubes na Arábia Saudita (City 4 x 0 Flu).

E por que estou lembrando disso? Porque os dois treinadores amargaram neste sábado (23) um dia pra lá de frustrante. Diniz deixou de ganhar um título pelo Cruzeiro e provavelmente será demitido amanhã; enquanto Guardiola viu o Manchester City ser goleado em casa pelo Tottenham por 4 x 0, na Premier League.

Coisas que acontecem no futebol

