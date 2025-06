A velha desculpa: imprensa espanhola culpa arbitragem por eliminação do Atlético e ignora méritos do Botafogo

Derrotado em campo, o Atlético de Madrid saiu do Mundial de Clubes sem deixar saudade. Mas bastou a eliminação para a imprensa espanhola recorrer ao velho expediente: culpar a arbitragem. Num texto recheado de ironia, lamentos e conspirações, os colunistas espanhóis transformaram a queda diante do Botafogo em mais uma suposta injustiça contra os comandados de Simeone – como se o adversário nada tivesse feito para vencer.

A narrativa, bastante comum quando os gigantes europeus tropeçam fora de casa, desta vez mira o árbitro mexicano que comandou a partida. Segundo o artigo, toda decisão passível de apito ou análise de vídeo durante a breve passagem colchonera pelo torneio teria sido “prejudicial” ao clube espanhol. Faltou apenas reconhecer que, em campo, o Botafogo foi melhor – algo que o texto mal menciona.

A crítica também se estende à própria direção do Atlético, acusada de falta de ambição por não reforçar o elenco antes do torneio. Mas mesmo essa autocrítica vira pano de fundo para a teoria central: o Atlético foi eliminado por fatores externos, não por falhas próprias ou méritos alheios.

O que o artigo chama de “manejo de interrupções” do Botafogo, por exemplo, é na verdade parte do jogo estratégico. E a “única chance clara” do Atlético foi bem defendida por um time brasileiro que mostrou organização, intensidade e inteligência tática. Savarino, Artur, Igor Jesus e companhia foram personagens apagados no texto espanhol, mas decisivos no gramado.

No fim, a imprensa madrilenha parece mais preocupada em justificar a eliminação do que em compreender o jogo. A velha máxima se repete: quando ganha, o europeu é brilhante; quando perde, a culpa é do árbitro, da Fifa ou do calendário. O Botafogo, classificado com autoridade, segue em frente. Já o Atlético volta para casa sem sequer ter dito “hola”.