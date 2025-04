A corrida por Ancelotti: CBF quer, Real Madrid pode demitir… e até o Vaticano “sonha” em contratá-lo

O futuro de Carlo Ancelotti virou uma grande comédia internacional. Enquanto a CBF ainda nutre esperanças de convencer o técnico a assumir o comando da Seleção Brasileira, a imprensa europeia já dá como certo que o italiano está com os dias contados no Real Madrid.

A situação delicada no clube espanhol inspirou os italianos a soltarem a criatividade. Nas redes sociais, viralizou uma montagem hilária: Ancelotti, com sua fisionomia serena e cabelos brancos, foi retratado vestindo trajes papais, com uma legenda ainda mais espirituosa — “A Igreja Católica estaria disposta a pagar a cláusula de rescisão de Ancelotti para torná-lo o novo Papa”. A brincadeira se aproveita da semelhança física entre Ancelotti e o Papa Francisco, que infelizmente faleceu ontem, abalando fiéis em todo o mundo.

Claro, a piada é feita com muito respeito à memória do Santo Padre, mas mostra o quanto o técnico italiano, mesmo em um momento de incerteza na carreira, ainda consegue arrancar sorrisos mundo afora.

Se depender da criatividade popular, Ancelotti tem caminho livre: do banco do Real Madrid para o banco da Seleção Brasileira… ou até para o Trono de Pedro, em Roma!

Enquanto isso, a CBF segue à espreita, esperando que, entre uma bênção e outra, Ancelotti diga o tão aguardado “sim” à camisa amarela.