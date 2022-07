Fogo de Chão promove Wine Dinner com rótulos exclusivos

Já pensou em um churrasco com cortes especiais (Ancho, Chorizo, Babybeef, dentre outros) – que só a Fogo de Chão promove – harmonizado por vinhos exclusivos e de alta qualidade? Essa é uma das propostas da churrascaria Fogo de Chão para este final de semana.

Foto – Acervo pessoal

Neste sábado, próximo dia 30 de julho, a partir das 19h, o estabelecimento proporciona um Wine Dinner exclusivo com uma carta de vinhos especial. Localizado no Setor Hoteleiro Sul, Quadra 5, Bloco E, Asa Sul, o investimento por pessoa é de R$450.

A carta de vinhos

As opções da casa recebeu o certificado “Award of Excellence” da revista Wine Spectator nos últimos dez anos. Dentro das predileções nacionais, estão os rótulos da Casa Valdulga, Miolo Cuvee Giuseppe, Salton Desejo, Chandon.

Foto – Acervo pessoal

Nas opções importadas, a casa também não decepciona e traz mais 10 de títulos premiados e de diversos países e regiões do mundo com os produtores mais renomados do mercado. Catena, Alamos, Pinot Noir, Single Vineyard, Casa Lapostole, dentre outros.

Garanta sua reserva pelo número (61) 3322-4666