Volta de Lula ofusca protagonismo de Dória contra Bolsonaro

O governador João Dória Jr (PSDB), de São Paulo, está no mais desafiador cenário de seu projeto presidencial. A volta do ex-presidente Lula da Silva à praça, agora elegível, mata o protagonismo do tucano contra o presidente Jair Bolsonaro.

Lula foi claro e direto ontem ao criticar diferentes problemas do Governo federal, em especial a demora da vacinação, o foco de Dória nos últimos meses.

Enquanto isso, em outra frente, Dória vê uma frente contra sua proposta dentro do PSDB. O grupo do senador Aécio Neves atuou forte e convenceu o jovem governador gaúcho Eduardo Leite a entrar no páreo como pré-candidato, dificultando negociações internas do governador paulista no ninho.