TCU vê falhas em processo de vendas de ativos do BB

Há pelo menos nove ‘potenciais riscos’, assim classifica relatório do Tribunal de Contas da União, no processo de vendas de ativos altos do Banco do Brasil. O report está na mesa do ministro Bruno Dantas.

Entre os tópicos mal explicados estão “seleção do ativo para desinvestimento”, “rito do processo competitivo”, “ausência de critérios de seleção dos interessados”, “transparência do processo competitivo de alienação”. É negócio que pode render mais de bilhão de reais.