Senador doará a time milhões que lucrará com venda de ‘Cebolinha’

O senador Eduardo Girão (Podemos-CE), que é milionário e empresário de ramos variados antes de estrear na política, decidiu doar ao Fortaleza Esporte Clube boa parte dos mais de R$ 6 milhões que vai receber pela venda do jogador Everton Cebolinha do Grêmio para o Benfica, de Portugal. Girão tem 9,4% do passe do atleta, em acordo com o Fortaleza, onde o craque foi revelado. O senador, antes presidente do clube, investiu do próprio bolso no time e no jogador.