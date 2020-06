Sara Winter quer disputar vaga para deputada em 2022

PUBLICIDADE

A ativista encrenqueira Sara Winter, que invadiu com grupo bolsonarista a laje do Senado no sábado (veja vídeo em nosso Twitter) e soltou rojões no Palácio do STF, quer disputar vaga para deputada federal em 2022.

A prisão decretada ontem é toda a mídia que precisa para reforçar seu nome junto à militância da ultra direita. Mas a depender da Justiça e do peso do malhete sobre sua farra, seu nome pode passar longe do registro de candidatura, enquadrada em crimes na Lei de Segurança Nacional.