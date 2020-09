PRTB vai sair da base de Crivella

PUBLICIDADE

Primeiro resultado do calvário judicial-policial da gestão de Marcelo Crivella (Republicanos) no Rio de Janeiro: o PRTB vai sair da base do prefeito. O que parece apenas um movimento simples do partido ‘nanico’, evidencia entre portas algo mais preocupante para o alcaide.

O distanciamento do Palácio do Planalto. Crivella não contará com o apoio formal do (bem na praça) vice-presidente Hamilton Mourão na sua campanha. Só com os afagos, discretos, do presidente Jair Bolsonaro. Que até agora não se manifestou – e nem vai – sobre os problemas do neoaliado na sua terra natal.