PRTB vai à Justiça questionar pesquisas do IBOPE e Datafolha

O PRTB, comandado por Levy Fidélix – candidato a prefeito em São Paulo – foi à Justiça para ter acesso a detalhes das pesquisas do IBOPE e Datafolha, das quais questiona os resultados. A advogada Cristiana Hauch, que atende ao partido, protocolou ação (nº 0602241-62.2020.6.26.0001) na 1ª Zona Eleitoral de SP (Bela Vista).

Recentemente, o juiz Marco Antônio Martins Vargas autorizou acesso, e o IBOPE enviou os dados. Mas, não satisfeitos com o que consideram falta de detalhamento e técnica, a direção do partido recorreu e aguarda decisão para acesso a mais pesquisas, de diferentes institutos. A defesa de Fidélix conseguiu marcar duas audiências na sede do IBOPE, mas não foram recebidos na porta.

Outro questionamento do PRTB é o modelo usado em tempos de pandemia pelos institutos, que é a pesquisa por telefone – diferente da tradicional feita nas ruas. A Coluna não conseguiu contato com assessores da Zona Eleitoral citada.