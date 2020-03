Projeto obriga empresas reservarem 5% das vagas para travestis

PUBLICIDADE 

O deputado Fábio Félix (PSOL-DF), da Câmara Distrital do Distrito Federal, apresentou o projeto de lei 960/20 que obriga empresas com incentivos fiscais ou contratos com o Governo do DF a reservarem 5% de suas vagas para empregar ou dar estágio a travestis e transexuais.

A iniciativa de inclusão social é interessante. Mas por ora não foi apresentado estudo no mercado do DF que garanta haver tanto transexual ou travesti na praça, e qualificado para vagas. Porque as empresas com isenção ou com contratos com GDF são muitas. A assessoria prometeu levantar os dados.