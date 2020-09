Pressão do patronato faz Governo recuar sobre classificação do Covid-19

PUBLICIDADE

Choveram ligações de industriais e do alto patronato para a mesa do presidente Jair Bolsonaro, ontem, quando a turma do andar de cima confirmou que o Ministério da Saúde classificara o Coronavírus como doença ocupacional. Os jurídicos das empresas entraram em desespero, tamanha seria a enxurrada de ações trabalhistas País adentro. Bolsonaro telefonou para o ministro Pazuello, e mandou revogar. A bronca foi geral.