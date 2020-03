Presidente da Fenapef cobra padrão de fiscalização nos aeroportos

PUBLICIDADE 

Há semanas a Coluna cita a inépcia da Anvisa, que não tem fiscais nos portos e aeroportos, tampouco tecnologia ou padrão de triagem para milhares de passageiros que desembarcam no Brasil todas as semanas vindos de países com altos números de infectados por coronavírus. Ontem a situação desandou.

Surgiram dois casos de policiais federais que trabalham em aeroportos infectados. E um delegado federal que voltou de férias da Espanha segue em tratamento isolado.

O presidente da Federação Nacional dos Policiais Federais, Luís Boudens, oficiou a Anvisa, o Ministério da Agricultura e a própria PF para cobrar um padrão de fiscalização dos órgãos federais nos terminais. O Brasil continua uma porteira aberta.

“Sentimos falta de padrão nos aeroportos pelos órgãos, na fiscalização e recepção aos brasileiros e estrangeiros nos aeroportos. Vamos intensificar essa pauta” diz Boudens.